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Общество

6 ноября в Самаре пройдет военно-историческая реконструкция "80-летию освобождения Киева посвящается…"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 ноября, в 12:00 на 4-й очереди набережной реки Волги, у монумента "Ладья", состоится масштабная военно-историческая реконструкция "80-летию освобождения Киева посвящается…".

Фото: Оргкомитет Парада памяти

Всего участниками реконструкции станут 39 клубов из 16 городов РФ: Самара, Тольятти, Волгоград, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Туймазы, Ульяновск, Альметьевск, Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Саратов, Москва, Киров, Бирск.

Парад Памяти и все специальные патриотические мероприятия в 2023 г. посвящены теме "Герои и подвиги". Дополнительными темами являются "Учитель на войне" и 80-летие основных битв Великой Отечественной войны: освобождение Сталинграда, прорыв блокады Ленинграда, победа в Курской битве, в битве за Кавказ, битве за Днепр, освобождение Донбасса и Киева.

Битва за Днепр развернулась в конце лета за левобережную Украину. В ходе сражений августа–октября нашим войскам удалось освободить ряд крупных городов: Харьков, Сталино (современный Донецк), Жданов (Мариуполь).

К концу сентября наши войска вышли на линию Днепра, протяженность фронта составляла 750 километров. В начале октября было захвачено более 20 плацдармов на правом берегу Днепра, основными стали Букринский — севернее и Лютежский — южнее Киева.

Осознавая всю значимость Битвы за Днепр, а также освобождения Киева, Государственный Комитет Обороны 20 октября принимает решение о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов в украинские. Так, Воронежский стал 1-м Украинским, Степной — 2-м, Юго-Западный 3-им, Южный — 4 Украинским фронтом.

За Украину в одном строю дрались все народы и народности Советского Союза. 6 ноября 1943 года, ровно 80 лет назад, Киев был освобожден.

В рамках проведения Парада Памяти мы увидим реконструкцию боев на одном из плацдармов при освобождении Киева.

Жителей и гостей столицы приглашают вспомнить эти тяжелые, но переломные для нашей страны дни, отдать дань памяти мужеству и героизму солдат и офицеров, которые, рискуя собственной жизнью, освободили от немецко-фашистских захватчиков территорию нашей страны.

Вход свободный. 

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