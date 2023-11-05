Самарская область представляет свои достижения на выставке "Россия" на ВДНХ

В Москве продолжает работу выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Только в первый день ее посетили почти 190 тысяч человек. Стенд Самарской области продолжает принимать гостей и знакомить с достижениями и красотами нашего региона.

"Самарский край — ты сердце всей России!", — под таким девизом Самарская область презентовала программу первого дня участия в выставке. Перед посетителями экспозиции предстало захватывающее зрелище: они смогли увидеть виртуальный запуск ракеты-носителя, полет и выход на околоземную орбиту космического корабля и уже с его борта, с космической высоты, очертания Самарской области, напоминающие форму сердца.

Экспозиция Самары разместилась внутри конструкции, стилизованной под ладью — символ областной столицы нашего региона. В течение выставочного дня гости стенда могли увидеть самые красивые и заповедные места Самарской области, познакомиться с ее историей и современностью, наследием и достижениями. Для этого им нужно было подняться на борт ладьи, занять удобные места в видеозале, послушать увлекательный рассказ экскурсовода или посмотреть красочный фильм о нашем регионе.

"Мы разработали целую программу культурных, образовательных, просветительских событий на нашем стенде, которые будут идти в течение всей выставки. Будут выступать творческие люди, спортсмены, конструкторы, инженеры, инноваторы. Они будут давать мастер-классы, вдохновлять людей на новые успехи, на самореализацию, на подвиги во имя нашей страны, — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Все это мы делаем, чтобы привлечь внимание к нашему региону, рассказать, что мы любим, чем мы гордимся, чем мы дорожим больше всего. И, конечно, пригласить к нам людей, которые хотят больше узнать о нашем регионе".

В День народного единства гостей стенда ждали тематические мероприятия и мастер-классы, которые раскрывают историю самарского региона, историю национальностей, проживающих на территории Самарской области. Об уникальном этнокультурном комплексе Парк дружбы народов, расположенном в Самаре, рассказала гостям выставки директор этнопарка Светлана Кондратьева.

Продолжением темы дружбы народов стал познавательный квиз-путешествие по этнопарку и мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению оберегов — народных кукол "Мартиничка" и "Столбушка", а также украшений из бисера.

И, конечно, в программе были викторины, розыгрыши, игры и шуточные состязания в силе и ловкости, музыкальные конкурсы и квизы — все то, что делает путешествие легким, запоминающимся и веселым! Победители конкурсов получили на память о Самарской области книги и сувениры, а самые активные участники — еще и шанс выиграть главный приз — автомобиль Lada.

"Много интересных мероприятий, конкурсов. Понравилось участвовать в квизе и экскурсии. Мы мечтаем поехать в Самару. Давно хотели, но не знали, что именно там посмотреть. Теперь уверены, что стоит ехать непременно. Набережная очень красивая, стадион впечатляет, космическая отрасль развита", — делились гости самарского стенда.

Впереди — много интересного. Международная выставка-форум "Россия", организованная по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, продлится 6 месяцев и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день — 12 апреля, в День космонавтики.

А 7 ноября на главном экране стенда Самарской области будет организована трансляция Парада Памяти с площади Куйбышева в Самаре — уникального международного патриотического проекта, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, который прошел в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Проект символизирует память о легендарном параде, о тех солдатах и офицерах, которые, после парадного прохождения, отправлялись на фронт, о тружениках тыла, отдававших все свои силы во имя Победы.

Участниками парадного прохождения станут 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Республики Дагестан и Донецкой Народной Республики. В общей сложности по площади парадным маршем пройдет около 7 тысяч человек.

Парад Памяти пройдет уже в 13-й раз в Самаре. В 2023 году его тема — "Герои и подвиги". В этот особый день дань памяти будет отдана не только героям Великой Отечественной войны, но и героям специальной военной операции. Сегодня они наряду с поколением победителей — настоящий пример мужества для подрастающего поколения.

Увидеть Парад Памяти смогут не только жители и гости Самары, но и все посетители выставки "Россия" на ВДНХ, которые придут на стенд Самарской области 7 ноября.

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