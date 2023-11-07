Банк ДОМ.РФ представил регионы с самым высоким спросом на ипотеку в октябре

В октябре 2023 года четыре тысячи российских семей оформили ипотеку в Банке ДОМ.РФ. Общий объем кредитования за этот период составил 21,3 млрд рублей.

По сравнению с октябрем 2022 года количественный показатель вырос на 45%, а объем кредитования — на 63%. Отмечается, что с 1 января этого года общее количество сделок по ипотеке в Банке ДОМ.РФ составило почти 38 000, а размер кредитования превысил 197 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в прошлом году.

Наибольший спрос на ипотеку зафиксирован в Москве и Московском регионе — 8,3 млрд рублей. Клиенты из Санкт-Петербурга оформили займы на 1,6 млрд рублей, из Краснодарского края — на 1,4 млрд рублей. Тюменцы оформили кредиты примерно на 1 млрд рублей, жители Татарстана — примерно на 900 миллионов рублей.

В числе лидеров оказались также Самарская и Новосибирская области с показателями около 800 млн и 700 млн рублей соответственно. Ростовчане в октябре взяли кредиты для покупки жилья на 650 млн рублей. Такой же объем кредитования зафиксирован и в Ленобласти. Замыкает топ-10 Приморье. Жители этого региона оформили кредиты на приобретение жилья на 600 млн рублей в совокупности.

По динамике роста спроса на ипотеку лидирует Самарская область. Данный показатель в регионе увеличился в 2,8 раза. Второе и третье место — у Москвы и Санкт-Петербурга с показателями роста в 2,5 и в 2 раза соответственно. В Тюменской области спрос вырос в 1,7 раза, в Краснодарском крае — в 1,6 раза. Такой же рост, в 1,6 раза, зафиксирован в Ростовской области.

"Мы видим изменения в структуре выдач нашего банка. Существенно увеличилась доля "Семейной" и ИТ-ипотеки — до 34% и 17,5% против 24% и 6% в прошлом году. Ими в общей сложности в октябре воспользовались 1800 семей, объем кредитования в рамках госпрограммы для семей с детьми вырос в 2,3 раза, а по ИТ-ипотеке — в 4,7 раза. При этом снизилась доля "вторички" — 7,5% против 15,5% в прошлом году", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.