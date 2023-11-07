"Трасса судьбы": в музее "Газпром трансгаз Самара" прошли экскурсии для школьников

Корпоративный музей "Газпром трансгаз Самара" встретил гостей — за неделю осенних каникул здесь побывали школьники из Октябрьска, из Шигонского и Большечерниговского районов, из Пестравки. Экспозиция музея раскрывает исторические вехи становления и развития старейшего газотранспортного предприятия в контексте истории российской газовой отрасли.

Экскурсия входит в детскую программу путешествий от туристической компании "Сказка Странствий" в рамках проекта "Повышение доступности туристических продуктов". Он реализуется на территории Самарской области как одно из мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для ребят из городов и сел области организуются бесплатные двухдневные поездки в столицу губернии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Музей истории ООО "Газпром трансгаз Самара" был основан в 2013 году и располагается на 18 этаже административно-диспетчерского корпуса на ул. Ново-садовая, 106А в Самаре.

Кстати, вид на Волгу с высоты птичьего полёта — один из впечатляющих моментов экскурсии, признаются дети.

Ребятам очень нравится костюм водолаза, тем более всем желающим разрешают потрогать снаряжение и покрутить колесо водолазной помпы. В музее имеются и другие уникальные экспонаты с подлинной историей: издание времен Великой Отечественной войны — газета "За стахановский труд", участок трубы газопровода "Бугуруслан — Куйбышев", переходящие красные знамена, которыми предприятие было награждено в послевоенные годы, Нептун — оборудование для подводной сварки и хроматограф для анализа примесей в газах.

Школьникам рассказали и про подземные хранилища газа — зачем они нужны и как устроены. Ребята узнали об истории создания первого магистрального газопровода в стране и были впечатлены тем, в каких тяжелых условиях он строился. Варвара Криворученко, ученица октябрьской школы № 3, поделилась, что раньше толком ничего не знала о "Газпроме", а теперь она знает, что дома кипятит чайник на газе, который пришел из Сибири по магистральному газопроводу.

Ее земляк — ученик школы № 4 города Октябрьска Матвей Горюшин в день экскурсии оказался именинником. Мальчику был вручен подарок в фирменном пакете, он с удовольствием слушал экскурсовода и задавал вопросы.

Было и чему удивляться — когда ведущий специалист ССОиСМИ Оксана Ларешина рассказывала о глобальных изменениях за 80 лет на предприятии, некоторые предположили, что внутри современной трубы (140 см в диаметре) они гуляли бы пешком в полный рост.

Один из мальчиков обеспокоился, что делать, если он случайно найдет газ. Ему объяснили, что газовое месторождение без специальной техники и знаний он вряд ли обнаружит, а бытовой газ подвергают процессу одорирования, чтобы у него появился запах, который, в свою очередь, помогает в быту определить утечку.

В заключение дети посмотрели созданный к 75-летнему юбилею предприятия фильм "Трасса судьбы", который рассказывает об истории строительства первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан-Куйбышев".