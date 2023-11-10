В Тольятти директора фирмы осудили за смерть человека, упавшего с недостроенного здания

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Центральный районный суд Тольятти вынес приговор директору строительной фирмы, которого обвиняли в нарушение правил техники безопасности, приведшим к смерти человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.