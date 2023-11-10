В Тольятти директора фирмы осудили за смерть человека, упавшего с недостроенного здания

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор директору строительной фирмы, которого обвиняли в нарушение правил техники безопасности, приведшим к смерти человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее при консервации недостроенного объекта строители плохо изолировали доступ к нему. В результате погиб человек, проникший на крышу здания и упавший оттуда.
Суд назначил мужчине два года ограничения свободы.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...