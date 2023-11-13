Самара стоит в восьмибалльных пробках

Утром в понедельник, 13 ноября, Самару сковали пробки.

Согласно сервису Яндекс Карты, уровень автомобильных заторов достигает восьми баллов (из девяти возможных).

При этом, на картах отмечены аварии лишь на пр. Кирова - на пересечении с ул. Ново-Садовой и Московским шоссе.

Еще одно ДТП - на ул. Ново-Садовой перед ул. Советской Армии.

При этом синоптики прогнозируют в Самарской области дожди. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах.