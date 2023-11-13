Самара стоит в восьмибалльных пробках

Утром в понедельник, 13 ноября, Самару сковали пробки.
Согласно сервису Яндекс Карты, уровень автомобильных заторов достигает восьми баллов (из девяти возможных).
При этом, на картах отмечены аварии лишь на пр. Кирова - на пересечении с ул. Ново-Садовой и Московским шоссе.
Еще одно ДТП - на ул. Ново-Садовой перед ул. Советской Армии.
При этом синоптики прогнозируют в Самарской области дожди. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻