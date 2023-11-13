Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Достаточно тихо, практически по балладному, а не по хард-року, открылся в Самаре музей, посвященный рок-н-роллу. Здесь собрана одна из самых богатых коллекций вещей и музыкальных предметов, принадлежавших культовым зарубежным музыкантам. Рассказываем, почему эта история не только для рок-фанатов, и пытаемся понять, зачем акцент проекта сделан не на экспонатах, а на шоу.

Многие привыкли, что "музей" и "выставка" это что-то на скучном. Длинные стеклянные витрины и стеллажи вдоль белых стен, ничего нельзя трогать, можно только смотреть и слушать монотонный рассказ экскурсовода. Создатели Дома рока в Самаре всеми силами пытались уйти от такого образа: сделали шоу, продумали концепцию "фаната", прописали сценарий. Перед входом на экспозицию висит таймер — начало смотра строго по времени, как на шоу.

Все начинается с очень личной истории, оммаж коллекционеру, который создал этот музей — Владимиру Аветисяну: квартира советского школьника, соответствующий интерьер с небольшим радио. Тут каждый гость вынужден прослушать громкий рассказ о том, что значил рок-н-ролл в советское время. Только после этого открывается дверь в мир рока, который в этом музее исключительно зарубежный.

Вы входите в мир рока через гримерку — под стеклянной витриной лежит ряд тех самых экспонатов, на которые человек без музыкального бэкграунда и не взглянет: рядом и старые кеды гитариста Слэша из Guns NʼRoses, и пузырек из-под лекарств Курта Кобейна. Экспонаты снабжены лаконичным этикетажем. Если вы не знаете, что такое цилиндр Слэша или пузырек Курта Кобейна, ну и ладно, вы пройдете мимо — к детским костюмам, повторяющим знаменитые образы рок-звезд. А экспонаты ведь весьма символичные. По легенде, свой первый цилиндр Слэш украл в магазине перед выступлением Guns NʼRoses в культовом клубе Whisky Go Go. В своих интервью он часто рассказывает, что прячется за головным убором от мира, что он позволяет ему чувствовать себя увереннее на сцене. Такой противоречивый аксессуар, рассказывающий о скромности известного своим экстравагантным поведением и скандалами музыканта.

Трагическая история висит над пузырьком из-под таблеток Курта Кобейна. Из-за зависимости фронтмен группы Nirvana, переживал депрессии, публичные скандалы, вечные разочарования, постоянные боли — все это закончилось или убийством, или самоубийством. В итоге Кобейн попал в мрачный клуб "27". Если этого не знать, то вряд ли вы сможете понять всю ценность данных экспонатов.

Тут весь проект — "для своих", тех, кто считает светские слухи и сплетни про рок-звезд особой информационной привилегией. Что значит листок с текстом песни Rock 'n' Roll Star, написанной одним из братьев Галлахеров: для непосвященного — мусор, для фаната — ключ в эпоху британского рока 90-х, задававшего ритм на протяжении десятилетий. Много-много различных экспонатов, которые не раскрывают в своей компиляции ни одной истории. Только поклонники рока ищут в этом огромном пространстве что-то свое, восторгаются — происходит эффект "wow". Но было бы нечестно, со стороны организаторов устроить праздник только фанатам, поэтому акцент сделан на шоу.

Пространство главного зала организовано так, чтобы человек почувствовал себя на концерте — огромные экраны, громкая музыка, яркий свет. Культовая песня в каждый временной слот. На втором ярусе главного зала даже есть специальный балкон, где можно почувствовать себя в эпицентре выступления, например, группы Queen.

Но перед залом, после гримерки, еще есть пространство "за сценой", где стоят большие оригинальные ящики, в которых перевозилось оборудование известных музыкантов. И самый интерактивный зал — "зеленая комната", где можно внимательно взглянуть на гитары и даже поиграть на инструментах. За витринами стоят аналоги культовых гитар, чьи риффы можно послушать, надев наушники.

Главный зал — двухъярусное открытое пространство с экранами. В конце зала, при переходе на второй ярус, — комната, где можно попробовать замикшировать известные композиции. Все сделано так, чтобы вы почувствовали себя на британской звукозаписывающей студии. Вдоль стен зала витрины, а на стенах диски, афиши и другие экспонаты, так или иначе, связанные с рок-музыкой. Какой-то строгой системы здесь нет, где было удобно — поставили, где смотрелось — там повесили. Рок-н-ролл! Главное атмосфера — громкий концерт, яркий свет и безумное настроение. На этом фоне экспонаты не так уж и важны, весь музей светит задачей — проводить гостя в мир музыки, дать ему послушать гитары, захватить в ураган концертных эмоций, позволить взглянуть на безумную яркую жизнь музыкантов. А конкретные экспонаты тут, скорее, антураж. Поэтому Дом рока и подходит всем и каждому, а не только фанатам рок-н-ролла.

В каждом зале работает свой медиатор, обязательно музыкант, и большой поклонник происходящего. Он расскажет, покажет и даже поиграет в "зеленой комнате". Все это, несомненно, тоже привносить свой градус творческого рок-настроения в музейную атмосферу.

Проект "Дома рока" — коммерческая история. Если можно было бы придумать отдельное название этому проекту, то можно было бы сказать "шоу-музей". По древней традиции частных музеев и коммерческих историй, даже выход из экспозиционного пространства происходит сразу в Stereo cafe. А совсем скоро рядом появится концертное пространство — реанимированный бар "Сквозняк" с отличным звуком и новейшим оборудованием. Странно, что пока нет сувенирного магазина.

Цена посещения музея достаточно высокая для государственных институций, но вполне привычная для частных инициатив — 700 рублей. Если нужна экскурсия, то работа экскурсовода обойдется еще в 2 тыс. руб. на группу. Надо сказать, что сам Дом рока — дорогое удовольствие: крутое оборудование, много света, сложное экспозиционное пространство. Примерный сценарий посещения Дома рока занимает — час — полтора.

Частный музей — важная и серьезная история для города. Организаторы говорят, что через какое-то время стоит ждать экспозиции, посвященные другим музыкальным направлениям. Дом рока появился на, так называемой, площади трех музеев и дал первый аккорд новой эпохе. Скоро здесь откроется Третьяковка в Самаре на территории Фабрики-кухни, и начнет принимать посетителей обновленный музей "Самара космическая".