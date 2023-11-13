За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей

Объем средств на вкладах и текущих счетах в Самарской области увеличился до 786,6 млрд рублей. такие данные содержатся в октябрьском выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".
Отмечается, что на рост объемов сбережений в кредитных организация повлияло изменение ключевой ставки в III квартале. Так, в августе объем средств на счетах и вкладах жителей Самарской области увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 780,8 млрд рублей. А в сентябре самарцы отнесли в банки еще 5,8 млрд руб. (+24,0% к тому же периоду прошлого года).
В Приволжье процентные ставки по краткосрочным вкладам физических лиц (включая до востребования) в сентябре выросли до 9,2% после 8,3% в августе, а по долгосрочным — до 9,1% после 8,6%.
"Банковский вклад остается наиболее простым и доступным инструментом для граждан, потому что по нему заранее известен будущий доход. Вклад гарантирует доходность, прописанную в договоре, а средства в размере 1,4 млн рублей застрахованы государством", — разъясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Алексей Колосков.
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