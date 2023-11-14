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Суды Происшествия

В Самаре "администратора" цеха контрафактных сигарет судят за использование бренда Marlboro

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары поступило уголовное дело Романа Зайцева, которого обвиняют в незаконном использовании товарного знака Marlboro при производстве контрафактных сигарет.

Как сообщили в прокуратуре Кировского района, история началась в 2020 году. Тогда некий неизвестный мужчина договорился с Зайцевым о производстве "табачки" без маркировки. Они взяли в аренду оборудование для производства и упаковки сигарет, нашли помещение в Самаре на ул. Аэропорт-2, 3д и оборудовали там цех. Также подельники нашли рабочих (часть из них были мигрантами), арендовали им жилье и наняли двоих водителей, которые возили "сотрудников" к месту работы.

Производственная линия работала с июля 2021 г. по 6 марта 2022 года. Когда в цех нагрянули полицейские, там изъяли более 200 тыс. пачек контрафактных сигарет. На тот момент стоимость этой продукции составляла более 22,4 млн рублей.

В отношении Романа Зайцева возбудили уголовное дело по п. а, б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство продукции без маркировки") и ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование товарного знака"). Уголовное дело неизвестного подельника выделили в отдельное производство.

Зайцев рассказал, что познакомился с подельником на отдыхе и тот предложил "работу". Зайцев утверждал, что не искал помещение и оборудование для цеха и не нанимал рабочих, а сам принял на работу только двух водителей. В его обязанности входило лишь смотреть за порядком, следить за рабочими и передавать им зарплату. При этом все нужные материалы для производства привозили почти каждый раз разные люди на разных грузовиках. С этими людьми Зайцев якобы не общался, как и с теми, кто забирал готовый товар. Дальнейшей судьбой произведенных сигарет он тоже не интересовался. Периодически от подельника приезжал человек и передавал деньги, из которых Зайцев платил зарплату сотрудникам и себе.

По словам обвиняемого, в какой-то момент он начал догадываться, что производство сигарет незаконное, но не стал бросать "работу".

В мае 2023 г. мужчине уже вынесли приговор. Его оправдали по статье об использовании товарного знака. А вот за производство продукции без маркировки назначили штраф в 400 тыс. рублей.

Позже прокуратура в апелляции добилась изменения приговора — оправдание по ст. 180 УК РФ отменили. Теперь Зайцева опять будут судить за незаконное использование товарного знака. Дело уже передано судье, но заседания еще не назначены.

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