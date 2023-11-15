Портал "Волга Ньюс" получил награду на IX Всероссийском конкурсе "Чемпионы добрых дел"

Информационный портал "Волга Ньюс" удостоен награды на IX Всероссийском конкурсе "Чемпионы добрых дел" в специальной номинации — "За информационную поддержку корпоративного волонтёрства". Церемония награждения победителей прошла 14 ноября, в Москве, на базе холдинга "Россия".

Финал конкурса приурочен к еще одному событию: 14 ноября состоялся XII Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" — крупнейшая в России экспертная платформа по данной тематике. В этом году ключевой темой форума стала "Экосистема корпоративного волонтерства и ее влияние на устойчивое развитие компаний и общества".

Конкурс "Чемпионы добрых дел" проводится с 2015 года. На его основе выявляются и обобщаются лучшие практики корпоративного волонтерства в России, а также проводится популяризация и повышение общественной значимости корпоративного волонтерства, развитие социального диалога в обществе.

Среди основных направлений конкурса: экология и охрана окружающей среды, местные сообщества, социальное волонтерство, гуманитарная помощь, здоровье и спорт, корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе, волонтерство pro bono и в интеллектуальной деятельности.

В этом году участие в конкурсе приняли компании из более чем 40 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Кирова, Красноярска, Новосибирска, Норильска, Тюмени, Челябинска и другие.

Напомним, что в Самарской области ведет активную работу региональное отделение Национального совета по корпоративному волонтерству. Традиционно визитной карточкой волонтерского движения региона являются инклюзивные и экологические практики.