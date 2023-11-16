Рецидивист из Безенчука забил судимого товарища молотком после застолья

В начале ноября в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации с травмой головы 19-летнего жителя одного из сел Безенчукского района.
Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия.
Ранее судимый за угрозу убийством и имущественные преступления сельский житель у знакомых распивал спиртные напитки. После того, как застолье закончилось, вернулся домой. Через некоторое время к нему пришел один из товарищей и потребовал продолжить "праздник". Хозяин отказался впустить гостя и в ходе ссоры ударил несколько раз по голове слесарным молотком, который хранился в коридоре.
Как пояснил полицейским 40-летний задержанный по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений мужчина, он испугался, что ранее занимавшийся боксом и судимый за угон и преступление против половой неприкосновенности приятель зайдет в дом, где находилась его сожительница.
Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
По признакам преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст. 111 УК РФ, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предполагаемое орудие преступления обнаружено и изъято полицейскими в доме задержанного.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.