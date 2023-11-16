Рецидивист из Безенчука забил судимого товарища молотком после застолья

В начале ноября в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации с травмой головы 19-летнего жителя одного из сел Безенчукского района.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия.

Ранее судимый за угрозу убийством и имущественные преступления сельский житель у знакомых распивал спиртные напитки. После того, как застолье закончилось, вернулся домой. Через некоторое время к нему пришел один из товарищей и потребовал продолжить "праздник". Хозяин отказался впустить гостя и в ходе ссоры ударил несколько раз по голове слесарным молотком, который хранился в коридоре.

Как пояснил полицейским 40-летний задержанный по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений мужчина, он испугался, что ранее занимавшийся боксом и судимый за угон и преступление против половой неприкосновенности приятель зайдет в дом, где находилась его сожительница.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

По признакам преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст. 111 УК РФ, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предполагаемое орудие преступления обнаружено и изъято полицейскими в доме задержанного.