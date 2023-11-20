Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" встретились с председателями советов многоквартирных домов, подавших заявки на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". Эксперты энергокомпании дали подробные пояснения по основным критериям оценки и ответили на все возникшие вопросы.
Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди управдомов, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, наличие общедомовых и индивидуальных приборов учета, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.
В ходе встречи председатели советов многоквартирных домов смогли сверить общую задолженность МКД, получили пояснения по правилам эксплуатации общедомовых приборов учета и рекомендации по дальнейшим энергоэффективным мероприятиям.
"Согласно законодательству, многоквартирные жилые дома в обязательном порядке должны быть оснащены общедомовыми приборами учета тепла и горячей воды. Эти счетчики позволяют собственникам помещений оценивать реальное потребление тепловой энергии и являются первым шагом к внедрению энергосберегающих технологий", — пояснил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Особый интерес вызвали преимущества онлайн сервисов энергокомпании.
"Наши партнеры в лице старших по домам предложили организовать централизованный выезд сотрудника энергокомпании к жильцам МКД для консультации, помощи в регистрации в Личном кабинете клиента и подписке на электронную квитанцию. Мы с удовольствием готовы эту инициативу поддержать и ждем приглашений от управдомов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Согласно условиям конкурса, до 15 декабря у старших по домам есть время для демонстрации своих организаторских способностей. В конце декабря 5 самых активных и эффективных управдомов получат ценные призы от энергетиков. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!