Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" встретились с председателями советов многоквартирных домов, подавших заявки на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". Эксперты энергокомпании дали подробные пояснения по основным критериям оценки и ответили на все возникшие вопросы.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди управдомов, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, наличие общедомовых и индивидуальных приборов учета, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

В ходе встречи председатели советов многоквартирных домов смогли сверить общую задолженность МКД, получили пояснения по правилам эксплуатации общедомовых приборов учета и рекомендации по дальнейшим энергоэффективным мероприятиям.

"Согласно законодательству, многоквартирные жилые дома в обязательном порядке должны быть оснащены общедомовыми приборами учета тепла и горячей воды. Эти счетчики позволяют собственникам помещений оценивать реальное потребление тепловой энергии и являются первым шагом к внедрению энергосберегающих технологий", — пояснил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Особый интерес вызвали преимущества онлайн сервисов энергокомпании.

"Наши партнеры в лице старших по домам предложили организовать централизованный выезд сотрудника энергокомпании к жильцам МКД для консультации, помощи в регистрации в Личном кабинете клиента и подписке на электронную квитанцию. Мы с удовольствием готовы эту инициативу поддержать и ждем приглашений от управдомов", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Согласно условиям конкурса, до 15 декабря у старших по домам есть время для демонстрации своих организаторских способностей. В конце декабря 5 самых активных и эффективных управдомов получат ценные призы от энергетиков. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.