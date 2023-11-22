Экс-полицейского из Тольятти осудили за передачу взятки

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего инспектора ДПС, которого обвиняли в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

4 февраля 2023 г. автоинспекторы остановили пьяного водителя. Нарушитель хотел избежать ответственности и предложил передать через знакомого, который тоже был полицейским, 50 тыс. рублей. Деньги договорились передать в ближайшие дни и разошлись.

Вскоре правоохранители начали звонить автомобилисту и требовать выполнить условия. Но тот просто написал заявление о требовании денег в ОРЧ СБ регионального ГУ МВД, и при получении денег посредника задержали.

Суд приговорил экс-сотрудника ГИБДД к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 50 тыс. рублей. Также ему на два года запретили занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах и лишили звания "старший лейтенант полиции".

Уголовное дело обвиняемых в получении взятки сейчас рассматривает Автозаводский районный суд.

Взяткодатель отбывает наказание за повторное пьяное вождение и угон.