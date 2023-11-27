16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских вузах планируется ввести курс "Основы семейного образа жизни" Джон Шемякин: "Нам нужно ответить на вопрос, кого воспитывает школа" В Самарской области ожидаются туман, гололед и мокрый снег С 27 ноября изменится расписание судов из Самары в Рождествено В Самарской области все трассы открыты для проезда

Общество

Ветеран СВО Дмитрий Худошин: "Невозможное — ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО с инвалидностью состоялся в Уфе. Соревнования проходили в шести видах спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис и сидячий волейбол.

Фото: предоставлено автором

Всего в состязаниях приняли участие более 100 ветеранов из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Они также участвовали в мастер-классах, общались с руководителями Фонда и представителями Паралимпийского комитета России, обсуждали актуальные вопросы ветеранского сообщества и делились идеями. По итогам соревнований медалями, дипломами и кубками награждены 73 спортсмена.

За звание лучших от Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" бились девять ветеранов СВО с инвалидностью. Дмитрий Худошин забрал бронзу в пауэрлифтинге (с ПОДА).

"Невозможное — ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей", — прокомментировал свою награду ветеран СВО Дмитрий Худошин.

Самарская область не впервые достойно показывает себя в подобных состязаниях. Напомним, что несколько самарских ветеранов завоевали призовые места — 1-е и 2-е место на I всероссийских соревнованиях по метанию ножей в Хабаровске, а также достойно дебютировали в финальном этапе турнира среди футболистов с инвалидностью и ограниченными возможностям здоровья "ФОНБЕТ Стальная воля" в Сочи.

На закрытии "Кубка Защитников Отечества" участники праздника были отмечены памятными наградами межрегионального мероприятия. В номинации "Литературное военно-патриотическое достояние" был поощрен Александр Гущев из Самарской области.

После торжественной части состоялся концерт для ветеранов СВО и их семей. Профессиональные творческие коллективы исполняли патриотические песни, особенно тепло были встречены "Гуманитарка" и "Триста тридцать три", полюбившиеся бойцам спецоперации. Ее спел сам автор, музыкант из Тамбова, подполковник спецназа в отставке Александр Ванюшкин.

Отметим, что организатором Кубка выступил государственный Фонд "Защитники Отечества", созданный по поручению президента РФ. Его главная задача — всесторонняя помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям. Это и содействие в получении ветеранами медицинской и социальной реабилитации, лекарств, психологической помощи технических средств реабилитации и другие меры поддержки.

Кубок состоялся при поддержке Паралимпийского комитета России, Правительства Республики Башкортостан, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Ассамблеи народов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Катерина К 26 октября 2023 19:59 В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3