Ветеран СВО Дмитрий Худошин: "Невозможное — ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей"

Межрегиональный Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО с инвалидностью состоялся в Уфе. Соревнования проходили в шести видах спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис и сидячий волейбол.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 ветеранов из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Они также участвовали в мастер-классах, общались с руководителями Фонда и представителями Паралимпийского комитета России, обсуждали актуальные вопросы ветеранского сообщества и делились идеями. По итогам соревнований медалями, дипломами и кубками награждены 73 спортсмена.

За звание лучших от Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" бились девять ветеранов СВО с инвалидностью. Дмитрий Худошин забрал бронзу в пауэрлифтинге (с ПОДА).

"Невозможное — ничто. Мы всегда должны выходить за пределы своих возможностей", — прокомментировал свою награду ветеран СВО Дмитрий Худошин.

Самарская область не впервые достойно показывает себя в подобных состязаниях. Напомним, что несколько самарских ветеранов завоевали призовые места — 1-е и 2-е место на I всероссийских соревнованиях по метанию ножей в Хабаровске, а также достойно дебютировали в финальном этапе турнира среди футболистов с инвалидностью и ограниченными возможностям здоровья "ФОНБЕТ Стальная воля" в Сочи.

На закрытии "Кубка Защитников Отечества" участники праздника были отмечены памятными наградами межрегионального мероприятия. В номинации "Литературное военно-патриотическое достояние" был поощрен Александр Гущев из Самарской области.

После торжественной части состоялся концерт для ветеранов СВО и их семей. Профессиональные творческие коллективы исполняли патриотические песни, особенно тепло были встречены "Гуманитарка" и "Триста тридцать три", полюбившиеся бойцам спецоперации. Ее спел сам автор, музыкант из Тамбова, подполковник спецназа в отставке Александр Ванюшкин.

Отметим, что организатором Кубка выступил государственный Фонд "Защитники Отечества", созданный по поручению президента РФ. Его главная задача — всесторонняя помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям. Это и содействие в получении ветеранами медицинской и социальной реабилитации, лекарств, психологической помощи технических средств реабилитации и другие меры поддержки.

Кубок состоялся при поддержке Паралимпийского комитета России, Правительства Республики Башкортостан, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Ассамблеи народов России.