Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ДТП с бензовозом, в котором погибли два человека

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о содействии в установлении обстоятельств смертельного ДТП в Самарской области и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
К нему поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.
В августе текущего года гражданин Республики Узбекистан, управляя бензовозом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя автомобилями. В результате возникшего возгорания погибли два человека, а также уничтожены все машины. До настоящего времени предполагаемый виновник ДТП к ответственности не привлечен, от общества он не изолирован.
Вероятнее всего, речь идет о ДТП, в котором водитель грузовика Volvo потерял управление из-за лопнувшего колеса, пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушками.
СУ СК России по Самарской области инициировало вопрос передачи уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в свое производство.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!