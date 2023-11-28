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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ДТП с бензовозом, в котором погибли два человека В Сызранском районе под колесами Lada Granta погиб пешеход В Новокуйбышевске погиб водитель грузовика, сбивший насмерть лося В Самаре женщина погибла при столкновении "Газели" с фурой Госпитализирован водитель перевернувшейся в Красноярском районе иномарки

ДТП Происшествия

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ДТП с бензовозом, в котором погибли два человека

МОСКВА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о содействии в установлении обстоятельств смертельного ДТП в Самарской области и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

К нему поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.

В августе текущего года гражданин Республики Узбекистан, управляя бензовозом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двумя автомобилями. В результате возникшего возгорания погибли два человека, а также уничтожены все машины. До настоящего времени предполагаемый виновник ДТП к ответственности не привлечен, от общества он не изолирован.

Вероятнее всего, речь идет о ДТП, в котором водитель грузовика Volvo потерял управление из-за лопнувшего колеса, пробил ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушками.

СУ СК России по Самарской области инициировало вопрос передачи уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в свое производство.

 

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