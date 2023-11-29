При поддержке "Тольяттиазота" реализовали спортивные проекты в селе Пискалы Самарской области

Сотрудники ТОАЗа посетили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района Самарской области, где были реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие детей. Обе инициативы получили поддержку "Тольяттиазота" в рамках VI этапа грантового конкурса "Химия добра".
На торжественном мероприятии сотрудники предприятия организовали для детей развлекательную программу — им продемонстрировали профориентационный мультфильм "Приключения Толика Азотова" и устроили дискотеку с участием ростовой куклы — главного персонажа мультика.
В дошкольном учреждении села Пискалы практикуется инклюзивное обучение. Две группы сада имеют комбинированную направленность — в них занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями речи.
Интерактивный физкультурный комплекс, открытый в детском саду на грантовые средства ТОАЗа, позволяет не только укреплять здоровье воспитанников, но и оптимизировать процесс коррекции речи. С помощью специального оборудования, объединяющего в себе популярные виды спорта и современные сенсорные технологии, будут проводиться занятия по развитию ловкости, выносливости, коммуникативных навыков и логического мышления.
Спортивный проект сельской школы "Быстрее. Выше. Сильнее" направлен на возрождение русских народных игр "Лапта" и "Городки". "Тольяттиазот" помог учебному заведению приобрести необходимый инвентарь для проведения игр и разнообразия досуга школьников.
"Тольяттиазот" посредством грантовой программы "Химия добра" с 2019 года оказывает поддержку общественных инициатив в области образования, культуры, экологии и спорта. Образовательные учреждения села Пискалы впервые приняли участие в конкурсе и были высоко оценены жюри. Проекты отмечены грантом за высокую социальную значимость, разнообразие и оригинальность планируемых спортивных мероприятий и активностей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))