16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Космическая столица: Самарская область на акции "Достижения России" Бывший проректор Самарского политеха возглавил институт "ТатНИПИнефть" В Самарской области дети с ограниченными возможностями здоровья получают комплексную раннюю помощь Яндекс.Карты обновили панорамы Самары В Москве стартовала очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных региональными проектными командами

Общество

При поддержке "Тольяттиазота" реализовали спортивные проекты в селе Пискалы Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ТОАЗа посетили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района Самарской области, где были реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие детей. Обе инициативы получили поддержку "Тольяттиазота" в рамках VI этапа грантового конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

На торжественном мероприятии сотрудники предприятия организовали для детей развлекательную программу — им продемонстрировали профориентационный мультфильм "Приключения Толика Азотова" и устроили дискотеку с участием ростовой куклы — главного персонажа мультика.

В дошкольном учреждении села Пискалы практикуется инклюзивное обучение. Две группы сада имеют комбинированную направленность — в них занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями речи.

Интерактивный физкультурный комплекс, открытый в детском саду на грантовые средства ТОАЗа, позволяет не только укреплять здоровье воспитанников, но и оптимизировать процесс коррекции речи. С помощью специального оборудования, объединяющего в себе популярные виды спорта и современные сенсорные технологии, будут проводиться занятия по развитию ловкости, выносливости, коммуникативных навыков и логического мышления.

Спортивный проект сельской школы "Быстрее. Выше. Сильнее" направлен на возрождение русских народных игр "Лапта" и "Городки". "Тольяттиазот" помог учебному заведению приобрести необходимый инвентарь для проведения игр и разнообразия досуга школьников.

"Тольяттиазот" посредством грантовой программы "Химия добра" с 2019 года оказывает поддержку общественных инициатив в области образования, культуры, экологии и спорта. Образовательные учреждения села Пискалы впервые приняли участие в конкурсе и были высоко оценены жюри. Проекты отмечены грантом за высокую социальную значимость, разнообразие и оригинальность планируемых спортивных мероприятий и активностей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Новиков 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3