При поддержке "Тольяттиазота" реализовали спортивные проекты в селе Пискалы Самарской области

Сотрудники ТОАЗа посетили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района Самарской области, где были реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие детей. Обе инициативы получили поддержку "Тольяттиазота" в рамках VI этапа грантового конкурса "Химия добра".

На торжественном мероприятии сотрудники предприятия организовали для детей развлекательную программу — им продемонстрировали профориентационный мультфильм "Приключения Толика Азотова" и устроили дискотеку с участием ростовой куклы — главного персонажа мультика.

В дошкольном учреждении села Пискалы практикуется инклюзивное обучение. Две группы сада имеют комбинированную направленность — в них занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями речи.

Интерактивный физкультурный комплекс, открытый в детском саду на грантовые средства ТОАЗа, позволяет не только укреплять здоровье воспитанников, но и оптимизировать процесс коррекции речи. С помощью специального оборудования, объединяющего в себе популярные виды спорта и современные сенсорные технологии, будут проводиться занятия по развитию ловкости, выносливости, коммуникативных навыков и логического мышления.

Спортивный проект сельской школы "Быстрее. Выше. Сильнее" направлен на возрождение русских народных игр "Лапта" и "Городки". "Тольяттиазот" помог учебному заведению приобрести необходимый инвентарь для проведения игр и разнообразия досуга школьников.

"Тольяттиазот" посредством грантовой программы "Химия добра" с 2019 года оказывает поддержку общественных инициатив в области образования, культуры, экологии и спорта. Образовательные учреждения села Пискалы впервые приняли участие в конкурсе и были высоко оценены жюри. Проекты отмечены грантом за высокую социальную значимость, разнообразие и оригинальность планируемых спортивных мероприятий и активностей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.