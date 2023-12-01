Специалисты "Т Плюс" стали лауреатами премии "Юрист года в Самарской области"

Коллектив регионального центра правового обеспечения ПАО "Т Плюс" в Самаре стал победителем премии "Юрист года в Самарской области-2023" в номинации "Правоприменительная практика". Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия по случаю празднования профессионального праздника Дня юриста с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Большая энергетика" является емкой и многогранной сферой в части юридического сопровождения. Споры в области производства, передачи, сбыта и потребления энергетических ресурсов, технологического присоединения к сетям требуют от юриста высокой экспертности не только в области права, но и в технических и расчетных вопросах. В этом году члены исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России отметили важность сформированной юристами ПАО "Т Плюс" правоприменительной практики для юридического сообщества и общественности в целом.

"Вручение престижной юридической премии - это оценка работы всего коллектива центральной службы правового обеспечения в целом. Столь высокое признание юристов "Т Плюс" подтверждает, что мы являемся лидерами в нашей отрасли. Благодарим экспертов премии и председателя совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Юрия Михайловича Шевцова за столь высокую оценку нашего вклада в формирование правоприменительной практики. Для нас это стимул к дальнейшему профессиональному росту", - отметила начальник управления правового обеспечения энергоснабжения РЦПО в Самаре Анна Пасынкова.

Ежегодно премией "Юрист года" отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие российской юридической науки. Премия служит признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.