Александр Бастрыкин потребовал от регионального СУ СК доклад по делу о покусанном собаками ребенке

Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Чапаевске Самарской области.
Напомним, в конце ноября в соцсетях появилась информация о том, что в Чапаевске собака набросилась на девочку на ул. Максима Горького. Также женщина жаловалась, что в районе постоянно бегают бездомные собаки и периодически нападают на людей.
Следственный комитет возбудил в связи с этим уголовное дело.
Теперь Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе следствия, а по завершении — о его результатах.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.