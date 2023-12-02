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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин потребовал от регионального СУ СК доклад по делу о покусанном собаками ребенке

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ потребовал доклад по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Чапаевске Самарской области.

Напомним, в конце ноября в соцсетях появилась информация о том, что в Чапаевске собака набросилась на девочку на ул. Максима Горького. Также женщина жаловалась, что в районе постоянно бегают бездомные собаки и периодически нападают на людей.

Следственный комитет возбудил в связи с этим уголовное дело.

Теперь Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе следствия, а по завершении — о его результатах.

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