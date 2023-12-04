Названы победители премии VOLGA BRAND 2023

1 декабря в Самаре состоялось подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND 2023.

Мероприятие традиционно собрало вокруг себя лучших маркетологов, бренд-менеджеров и предпринимателей.

Впервые премия состоялась в 2015 году. С того момента в ней участвовали маркетинговые проекты не только из Самары и Тольятти, но и из Уфы, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Перми и других.

"Маркетологи — это профессионалы своего дела, но которые всегда остаются в тени, словно "серые кардиналы". Мы видим результаты развития бизнеса, при этом, в чем усилия маркетолога, какие он находил решения, чтобы бизнес был успешным, мы не видим. Поэтому в 2015 году мы с коллегами объединились и решили сделать маркетинговую премию и чествовать именно сотрудников маркетинговых отелов, которые напрямую влияют на развитие бизнеса. Не случайно девиз премии этого года — "Маркетинг влияет". А критерий отбора победителей на конференции VOLGA BREND — не креатив, а твердый результат", - говорит Елена Лукина, основатель и креативный директор агентства брендинга и рекламы LENIN.

Премия, по мнению организаторов, позволила региональным компаниям вне зависимости от размера бизнеса рассказать о своих успехах профессиональной аудитории, поделиться опытом с коллегами, получить стимул для развития, а также войти в рейтинг лучших маркетинговых решений и практик в области маркетинга.

Идея премии поддерживается и федеральными экспертами. В этом году гостем премии была Анастасия Фрибус, руководитель направления маркетинга сервиса онлайн-образования "Яндекс Практикум" (г. Москва). Эксперт рассказала о значении брендинга и маркетинга для бизнеса.

"Премия VOLGA BRAND — это крайне полезное мероприятие, - отметила Анастасия Фрибус. - Сейчас многие международные конференции недоступны российской аудитории. При этом понимание своего места в брендинге, уровня и качества своей работы для маркетологов, важно, чтобы мотивировать себя на что-то большее. Такие конференции позволяют посмотреть, что делают коллеги, набраться каких-то инсайтов, новых знаний, чтобы далее развивать брендинг в России. Желаю всем участникам, чтобы после конференции у вас еще больше грели глаза, чтобы делать еще что-то более масштабное, интересное и крутое! И до встречи на следующей конференции!"

"Конференция VOLGA BRAND делается маркетологами для маркетологов, - подчеркнула Алевтина Золотарева, бренд-стратег, соучредитель маркетингового агентства SPIKA. - Это не привычный "фестивальный" подход ярких решений, а конференция "с земли". Мы не можем похвастаться кейсами с миллионными бюджетами и спикерами с сотнями выступлений за плечами. Это всего 20 кейсов, но их увидели и оценили благодаря премии VOLGA BRAND. Конференция VOLGA BRAND помогает маркетингу повышать свой статус перед лицом бизнеса. Мы показываем именно результативный маркетинг, который приносит лиды, увеличивает стоимость бренда, влияет на скорость запуска продуктов на рынок, то есть приносит компании деньги".

Победители Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND 2023:

В номинации "Увеличение лидов":

• Коммуникационное агентство DinEvo с проектом "Центр современного образования "Циркуль";

• ООО "Клиника доктора Кравченко" с проектом "Сайт клиники — как основной инструмент лидогенерации в сети";

• Tolka Digital (ex. Polovinkin) с проектом "Ниша грузоперевозок. Увеличили количество заявок в 10 раз по цене меньше 500 рублей";

• ООО "Тесвел с проектом "Маркетинговые действия компании "Тесвел" по увеличению потока входящих лидов";

• IT-компания Riverstart с проектом "Побороли падение рынка, сделали х2 продаж аудиоколонок Eltronic и увеличили количество брендовых запросов на 30%".

В номинации "Увеличение стоимости бренда":

• Дарья Денисова с проектом "PR-продвижение и продвижение в соцсетях некоммерческого проекта "Знание остановит гендерное насилие";

• ООО "Стройэнерготранссервис" и Людмила Баник с проектом "Путь на Восток";

• ООО "Студия МВМ-про" и брендинговое бюро Heylook! с проектом "Фестиваль качества жизни "Форте Фест";

• Коммуникационное агентство ТОМАТ и Setters с проектом "Ребрендинг отечественного обжарщика кофе MakBush";

• ООО "Самоздрав" с проектом Aironik.

В номинации "Вывод на рынок нового продукта или услуги":

• ВИДЕОМЕЙКЕР.РФ и Milimon family с проектом "Белотурка. С любовью сквозь времена";

• Школа лояльности Юлии Романеевой с проектом "Рыцари Клиентских Сердец";

• ООО Пивоваренная компания "Балтика" с проектом "Самара";

• Сеть тайм-кафе DUNGEON с проектом "Оптимизация размещения филиалов на основе анализа геоданных";

• ООО "Продуктовая мозаика" с проектом "Разработка бренда лакомств для животных".

В номинации "Увеличение лояльности потребителей":

• ООО ТТМ (Tietuo Machinery) с проектом "100 заводов ТТМ";

• ПАО "ТОАЗ" с проектом "#ТОАЗмолодой";

• ПАО "ТОАЗ" с проектом "Опыт успеха";

• Компания "Панэм" с проектом "Пекарь& Кондитер 2023";

• Коммуникационное агентство Modifiers с проектом "Краудлендинговая платформа JetLend".