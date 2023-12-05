Попал на видео: экс-сотрудника ГИБДД из Самары будут судить за мелкую взятку от водителя Lexus

В мировой суд Промышленного района Самары отправилось уголовное дело бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении мелкой взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2023 г. инспектор ДПС остановил Lexus, повернувший налево с территории ГСК во двор. Чтобы избежать ответственности, водитель передал сотруднику ГИБДД 5 тыс. руб. в пачке сигарет. После этого инспектор отпустил нарушителя.

Все это попало на видеозапись, а потом и в интернет. В итоге полицейского уволили в связи с утратой доверия и будут судить.