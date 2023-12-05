Попал на видео: экс-сотрудника ГИБДД из Самары будут судить за мелкую взятку от водителя Lexus

В мировой суд Промышленного района Самары отправилось уголовное дело бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении мелкой взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июле 2023 г. инспектор ДПС остановил Lexus, повернувший налево с территории ГСК во двор. Чтобы избежать ответственности, водитель передал сотруднику ГИБДД 5 тыс. руб. в пачке сигарет. После этого инспектор отпустил нарушителя.
Все это попало на видеозапись, а потом и в интернет. В итоге полицейского уволили в связи с утратой доверия и будут судить.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.