Дома жителей деревни Висловка планируют газифицировать в 2024 году

Накануне, во время прямого эфира главы региона Дмитрия Азарова жители деревни Висловка Красноярского района пожаловались на то, что уже 40 лет ждут обещанного газопровода, но безуспешно. Заявители попросили отдать объект газораспределительной организации, которая сможет провести газ из ближайшего населенного пункта, а не ждать, когда действующая компания проведет им коммуникации с другой территории.
"Жители сами предлагают разумное решение, — согласился губернатор. — Уверен, что урегулируем вопрос. Попрошу министерство ЖКХ взять это на отработку".
Сегодня оперативно по итогам проведенных консультаций представители газораспределительной организации, которой передадут объемы работ в Висловке, прокомментировали полученную задачу.
"Мы безусловно подставим свое плечо людям, которые просят о помощи и ждут результата, не подведем губернатора. Свою готовность выполнить работы по газоснабжению села Висловка "Газпром газораспределение Самара" подтверждает. В ближайшее время приступим к проектированию, чтобы в 2024 г. выйти на подключение домов жителей. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области о решении уже уведомили", — сообщил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!