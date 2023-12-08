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ЖКХ и благоустройство Общество

Дома жителей деревни Висловка планируют газифицировать в 2024 году

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, во время прямого эфира главы региона Дмитрия Азарова жители деревни Висловка Красноярского района пожаловались на то, что уже 40 лет ждут обещанного газопровода, но безуспешно. Заявители попросили отдать объект газораспределительной организации, которая сможет провести газ из ближайшего населенного пункта, а не ждать, когда действующая компания проведет им коммуникации с другой территории.

"Жители сами предлагают разумное решение, — согласился губернатор. — Уверен, что урегулируем вопрос. Попрошу министерство ЖКХ взять это на отработку".

Сегодня оперативно по итогам проведенных консультаций представители газораспределительной организации, которой передадут объемы работ в Висловке, прокомментировали полученную задачу.

"Мы безусловно подставим свое плечо людям, которые просят о помощи и ждут результата, не подведем губернатора. Свою готовность выполнить работы по газоснабжению села Висловка "Газпром газораспределение Самара" подтверждает. В ближайшее время приступим к проектированию, чтобы в 2024 г. выйти на подключение домов жителей. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области о решении уже уведомили", — сообщил генеральный директор "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Гид потребителя

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