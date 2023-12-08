Дома жителей деревни Висловка планируют газифицировать в 2024 году

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Накануне, во время прямого эфира главы региона Дмитрия Азарова жители деревни Висловка Красноярского района пожаловались на то, что уже 40 лет ждут обещанного газопровода, но безуспешно. Заявители попросили отдать объект газораспределительной организации, которая сможет провести газ из ближайшего населенного пункта, а не ждать, когда действующая компания проведет им коммуникации с другой территории.