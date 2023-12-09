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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку"

МОСКВА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 декабря, "Крылья Советов" уступили "Спартаку" в последнем в этом году туре Мир РПЛ, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Москве.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Хозяева поля открыли счет на второй минуте встречи. Удар с линии штрафной отличился Квинси Промес — 1:0. Через шесть минут Александр Соболев удвоил преимущество "Спартака" — 2:0. На 50 минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счет в матче — 3:0.

Амар Рахманович получил в матче предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

Чемпионат возобновится в следующем году. В 19 туре, запланированном на 1–3 марта, "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Ростовом".

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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