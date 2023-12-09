"Крылья Советов" в Москве проиграли "Спартаку"

В субботу, 9 декабря, "Крылья Советов" уступили "Спартаку" в последнем в этом году туре Мир РПЛ, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Москве.

Хозяева поля открыли счет на второй минуте встречи. Удар с линии штрафной отличился Квинси Промес — 1:0. Через шесть минут Александр Соболев удвоил преимущество "Спартака" — 2:0. На 50 минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счет в матче — 3:0.

Амар Рахманович получил в матче предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

Чемпионат возобновится в следующем году. В 19 туре, запланированном на 1–3 марта, "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Ростовом".