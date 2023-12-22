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"Т Плюс" презентовала проект "Быть энергетиком — престижно!" в рамках выставки "РОССИЯ" на ВДНХ

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" в рамках деловой программы выставки "РОССИЯ" на ВДНХ презентовало масштабный фотопроект "Быть энергетиком — престижно!". Каждый из его героев начал свой путь в энергетике с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем.

"Быть энергетиком — престижно!" объединяет 37 историй успеха руководителей разного уровня от начальников цехов до топ-менеджеров "Т Плюс". Каждый из них представлен на фото в той специальности, с которой он начинал свой путь в энергетике. Билборды с фотографиями участников проекта, сделанными в производственных цехах, стоят на центральных улицах семнадцати городов страны.

Истории собраны на специальном сайте lyudi.tplusgroup.ru, где также размещены актуальные вакансии компании.

Среди гостей презентации — молодые лидеры "Т Плюс", активно участвовавшие в 2023 году в программах популяризации инженерно-технического образования и профессии теплоэнергетика, из 16 регионов РФ и студенты профильных российских вузов, в частности, Самарского государственного технического университета.

От Самарского филиала в проекте приняли участие четверо руководителей, среди которых Инна Эльменкина. В 1990 году Инна Валентиновна пришла на Тольяттинскую ТЭЦ, где прошла путь от электромонтера по ремонту релейной защиты и автоматики до ведущего инженера по эксплуатации электростанций и предприятий сетей. Впоследствии она работала руководителем Департамента технической инспекции в Москве, а в 2015 году возглавила управление технической инспекции Самарского филиала.

"Энергетика — это высокотехнологичная отрасль, чья продукция будет востребована всегда. Для того чтобы подняться в ней по карьерной лестнице, требуется не только знание и навыки, но и огромное желание приносить людям пользу", — рассказала начальник управления технической инспекции Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Инна Эльменкина.

Группа "Т Плюс" объединяет 50 тысяч профессионалов. Значительную часть из них составляют люди, которые трудятся на электростанциях, обслуживают теплосети и котельные, чтобы в домах миллионов людей были свет и тепло.

Ежедневно на работу выходят тысячи электрослесарей, машинистов-обходчиков, аппаратчиков химводоочистки, мастеров смены, дежурных электромонтеров, машинистов центрального теплового щита управления, лаборантов химического анализа, токарей, электрогазосварщиков и других специалистов. Все они — достояние компании.

Видео о проекте по ссылке.

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