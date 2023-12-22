Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником

В честь Дня энергетика губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды специалистам Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и посетил центр мониторинга качества "ЭнергосбыТ Плюс".
Глава региона подчеркнул, что хорошие результаты года в энергетической сфере фиксируются по всем направлениям: "Нам вместе удалось многое сделать для того, чтобы подключение к сетям в Самарской области проходило быстрее, чтобы инвестиционные программы компаний в равной степени уделяли внимание и надёжности энергоснабжения, и перспективному развитию. И это позволяет открывать новые производства".
Благодарностями и почетными грамотами был отмечен целый ряд энергетиков. В частности, почетного звания "Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области" удостоился электрогазосварщик Самарской ГРЭС Вячеслав Милов, проработавший на старейшей электростанции региона 30 лет. Машинисту-обходчику по турбинному оборудованию Сызранской ТЭЦ Владимиру Курочкину, чей стаж в отрасли достигает 36 лет, была вручена почетная грамота губернатора.
Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Василенко и директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов посетили центр мониторинга качества. Он был создан в Самаре в 2020 году для контроля за качеством и параметрами теплоснабжения в городах России, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения по методу альткотельной.
"Ремонт имеющегося оборудования и реализация новых инвестпроектов направлены на создание надежной системы теплоснабжения городов присутствия компании. Выполнение всех намеченных планов было бы невозможно без вклада высококвалифицированных сотрудников, которые сегодня принимают в свой адрес самые теплые пожелания от своих коллег и горожан", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!