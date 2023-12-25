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Суды Происшествия

В Самаре росгвардейца поймали на афере с оружием

СААМАРА. 25 ДЕАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему сотруднику Росгвардии по фамилии Филиппов.

Как указано в материалах суда, его обвиняли по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение огнестрельного оружия"). По данным следствия, Филиппов решил незаконно приобрести в собственность огнестрельное оружие.

Как указано в материалах суда, Филиппов был уполномочен аннулировать разрешения на хранение и использование или хранение и ношение оружия, готовил соответствующие документы. Он ввел в заблуждение мужчину, планировавшего сдать на утилизацию свое охотничье ружье. Росгвардеец внес ложные сведения в официальные бумаги: в заявлении указывалось, что владелец оружия хотел перерегистрировать ружье на Филиппова.

Сообщается, что правоохранитель сначала хранил оружие по месту службы.

Филиппов также по поддельным документам отправил ружье на контрольный отстрел. Для этого он внес ложные сведения о выдаче оружия знакомому, подписал документ у и.о. начальника отделения ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области и отдал оружие специалисту группы тылового обеспечения. Потом росгвардеец опять забрал его себе.

Позже Филиппов перевез оружие в гараж и хранил, пока ружье не изъяли сотрудники ФСБ.

Суд назначил бывшему росгвардейцу полтора года ограничения свободы и штраф 80 тыс. рублей. Облсуд решение изменил и назначил окончательное наказание - год и пять месяцев ограничения свободы со штрафом 105 тыс. рублей. Как пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат Филиппова Алексей Дубовитченко, решение хотят обжаловать в кассационной инстанции.

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