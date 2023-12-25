Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома по пр. Кирова, 166

В Самаре жители дома № 166 по проспекту Кирова обратились к властям по вопросу содержания бесхозных канализационных сетей, ведущих к многоквартирному дому. Засоренные канализационные трубы приводят к затоплению подвала.
Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение главе Промышленного района Даниле Морозову разобраться в ситуации и найти пути решения вопроса.
25 декабря прошла встреча главы районной администрации с жителями многоквартирного дома № 166. По словам Данилы Морозова, в адрес ресурсоснабжающей организации ООО "СКС" направлено обращение о необходимости обследования линии этого дома. Если по итогам обследования специалисты выяснят, что все нормально функционирует, то будет проведена гидропромывка, если нет - запланирована замена части трубы.
"В настоящее время засор устранен. Управляющая компания уже приступила к очистке, обработке и сушке подвального помещения", - прокомментировал Данил Морозов.
Администрация Промышленного района Самары готовит пакет документов для передачи бесхозных сетей на содержание ООО "СКС". Ситуация находится на личном контроле у главы Самары Елены Лапушкиной и главы Промышленного района Данилы Морозова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!