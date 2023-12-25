Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома по пр. Кирова, 166

В Самаре жители дома № 166 по проспекту Кирова обратились к властям по вопросу содержания бесхозных канализационных сетей, ведущих к многоквартирному дому. Засоренные канализационные трубы приводят к затоплению подвала.

Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение главе Промышленного района Даниле Морозову разобраться в ситуации и найти пути решения вопроса.

25 декабря прошла встреча главы районной администрации с жителями многоквартирного дома № 166. По словам Данилы Морозова, в адрес ресурсоснабжающей организации ООО "СКС" направлено обращение о необходимости обследования линии этого дома. Если по итогам обследования специалисты выяснят, что все нормально функционирует, то будет проведена гидропромывка, если нет - запланирована замена части трубы.

"В настоящее время засор устранен. Управляющая компания уже приступила к очистке, обработке и сушке подвального помещения", - прокомментировал Данил Морозов.

Администрация Промышленного района Самары готовит пакет документов для передачи бесхозных сетей на содержание ООО "СКС". Ситуация находится на личном контроле у главы Самары Елены Лапушкиной и главы Промышленного района Данилы Морозова.



