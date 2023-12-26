Предполагаемому лидеру группировки "Законовские" хотят запросить срок до конца года

Прения по уголовному делу обвиненного в организации преступного сообщества Владимира Изумрудова назначили на 28 декабря. Планируется, что в этот день выступит представитель прокуратуры. Он должен запросить наказание для Изумрудова и его предполагаемых подельников.
Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где вели расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей.
Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой занимались финансовой деятельностью организации. Члены второй подгруппы — производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России. Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские".
ОПГ "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свое существование со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Позже группировка имела интересы на "АвтоВАЗе", "крышевала" рынки. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках.
В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, якобы претендовавшего на лидерство в группировке. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.
Сейчас дело Изумрудова и девяти его предполагаемых подельников рассматривает судья Дмитрий Ситников. Вероятному лидеру группировки предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1).
Как уточнил адвокат по делу Алексей Дубовитченко, на предварительном следствии вину признавали не все подсудимые. Свою окончательную позицию они должны озвучить после выступления прокурора.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...