Предполагаемому лидеру группировки "Законовские" хотят запросить срок до конца года

Прения по уголовному делу обвиненного в организации преступного сообщества Владимира Изумрудова назначили на 28 декабря. Планируется, что в этот день выступит представитель прокуратуры. Он должен запросить наказание для Изумрудова и его предполагаемых подельников.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где вели расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей.

Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой занимались финансовой деятельностью организации. Члены второй подгруппы — производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России. Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские".

ОПГ "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свое существование со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Позже группировка имела интересы на "АвтоВАЗе", "крышевала" рынки. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, якобы претендовавшего на лидерство в группировке. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Сейчас дело Изумрудова и девяти его предполагаемых подельников рассматривает судья Дмитрий Ситников. Вероятному лидеру группировки предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1).

Как уточнил адвокат по делу Алексей Дубовитченко, на предварительном следствии вину признавали не все подсудимые. Свою окончательную позицию они должны озвучить после выступления прокурора.