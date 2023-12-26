В Самаре пройдет Форум "Теплогенерация-2024"

В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет выставка-форум "Теплогенерация-2024". Решение о проведении мероприятия принято Союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" — организациями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных Самарской области.

Цель Форума "Теплогенерация — 2024" помочь собственникам котельных Поволжского региона решить проблемы отрасли. В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ.

Все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают схожие проблемы в ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования. Так, в 2022–2023 годах возникла ситуация с дефицитом запчастей на рынке оборудования для котельных, что стало причиной появления на рынке недобросовестных поставщиков оборудования и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей.

Также на Форуме планируется поднять вопросы формирования тарифов на производство и поставку тепла потребителям, осуществления технического присоединения новых объектов теплоснабжения, создания единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.

В рамках Форума "Теплогенерации 2024" запланирована выставка товаров и оборудования для газо-, водо- и теплоснабжения; экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Ее участники выступят на семинарах, круглых столах и деловых играх в качестве экспертов и познакомят посетителей форума "Теплогененрация — 2024" со своей продукцией, технологиями ее внедрения и использования на современных котельных.