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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре пройдет Форум "Теплогенерация-2024"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2024 года на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет выставка-форум "Теплогенерация-2024". Решение о проведении мероприятия принято Союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" — организациями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных Самарской области.

Цель Форума "Теплогенерация — 2024" помочь собственникам котельных Поволжского региона решить проблемы отрасли. В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, и детских садов и ЖКХ.

Все объекты теплоснабжения, хоть и принадлежат разным ведомствам, испытывают схожие проблемы в ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования. Так, в 2022–2023 годах возникла ситуация с дефицитом запчастей на рынке оборудования для котельных, что стало причиной появления на рынке недобросовестных поставщиков оборудования и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей.

Также на Форуме планируется поднять вопросы формирования тарифов на производство и поставку тепла потребителям, осуществления технического присоединения новых объектов теплоснабжения, создания единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации.

В рамках Форума "Теплогенерации 2024" запланирована выставка товаров и оборудования для газо-, водо- и теплоснабжения; экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Ее участники выступят на семинарах, круглых столах и деловых играх в качестве экспертов и познакомят посетителей форума "Теплогененрация — 2024" со своей продукцией, технологиями ее внедрения и использования на современных котельных.

Гид потребителя

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Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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