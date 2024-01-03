Таксист забрал в самарском ТЦ забытый смартфон и стал фигурантом уголовного дела

В полицию Самары обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о хищении у ее несовершеннолетнего сына сотового телефона. Материальный ущерб заявительница оценила в размере 29 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила полицейским, что вместе с ребенком находилась в одном из торговых центров. Сын забыл телефон в тележке. Пропажу гаджета они обнаружили спустя несколько минут, но когда вернулись к месту, где его оставил мальчик — телефона уже не было. Самостоятельные попытки матери с ребенком разыскать имущество не увенчались успехом — телефон был отключен, и заявительница обратилась за помощью в полицию.

При отработке мест возможного сбыта похищенного полицейские выяснили, что смартфон сдал в ломбард житель областного центра, работающий таксистом. 32-летний мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что вырученные за телефон 9 тыс. руб. потратил на оплату аренды автомобиля, топлива, а также приобрел алкогольную продукцию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.