Трое военных из Самарской области вернулись из плена

В четверг, 4 января, стало известно, что трое из российских военных, которые накануне вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории — жители Самарской области. Двое бойцов из Новокуйбышевска и один из Сызрани, сообщает Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

"Это те семьи, которые обращались к нам за помощью, работа велась совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ.

Все это время мы были на связи с близкими и очень рады возвращению земляков! Готовы оказывать любую поддержку и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Сейчас выверяются списки с фондом "Защитники Отечества".

3 января автобусы с освобожденными из плена бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области. Всего из украинского плена в Россию возвращены 248 российских военнослужащих.

Всем военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медпомощь. Бойцы доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.