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Армия Общество

Трое военных из Самарской области вернулись из плена

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 января, стало известно, что трое из российских военных, которые накануне вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории — жители Самарской области. Двое бойцов из Новокуйбышевска и один из Сызрани, сообщает Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

"Это те семьи, которые обращались к нам за помощью, работа велась совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ.
Все это время мы были на связи с близкими и очень рады возвращению земляков! Готовы оказывать любую поддержку и в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Сейчас выверяются списки с фондом "Защитники Отечества". 

3 января автобусы с освобожденными из плена бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области. Всего из украинского плена в Россию возвращены 248 российских военнослужащих.

Всем военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медпомощь. Бойцы доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения Министерства обороны РФ.

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