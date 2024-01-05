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Преступления Происшествия

В Тольятти задержаны двое мужчин, которые похитили у старушки 500 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине декабря прошлого года в Тольятти за помощью обратилась 85-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее 500 тыс. рублей.

В ходе опроса выяснилось, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые разыграли сценарий "родственник в ДТП". Растерянная пенсионерка, переживая за сына, назвала свой адрес проживания и собрала все имеющиеся в доме денежные средства.

Незнакомец продолжил общаться с женщиной по телефону, не давая связаться с родственником, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Следуя инструкциям, она передала курьеру имеющиеся у нее сбережения, предварительно обернув их тканью. Когда "стажер" уехал, а его сообщник прервал разговор, заявительница связалась с сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности двух мужчин - 26-ти и 20-ти лет. Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что они могут находится на территории другого региона. Преступники были задержаны в Казани. 

В настоящее время в отношении злоумышленников по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Судом младшему мужчине избрана мера пресечения в виде ареста, старшему - подписка о невыезде.

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