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Суды Происшествия

В Самаре огласили приговор по делу о пожаре в доме на ул. Некрасовской

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары огласил приговор по уголовному делу о пожаре на ул. Некрасовской, 25а, унесшем жизни женщины и ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Алексей Окунев

Напомним, трагедия произошла 11 января 2023 г. на ул. Некрасовской. Пожар начался около 10:10 в доме № 25а. Огонь распространился на 800 кв. м. В тушении участвовало более 200 пожарных, а на ликвидацию возгорания потребовалось около суток.

В результате в машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла пятилетняя девочка, которую вынесли из квартиры на втором этаже. Позже в доме обнаружили тело 58-летней женщины. Кроме того, тяжкий вред здоровью получила 29-летняя женщина.

Обвинение в случившемся предъявили 37-летнему жильцу того же дома по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум людям"), ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем").

По версии следствия, мужчина в своей квартире решил прогреть батарею с помощью самодельного факела. В результате пламя перекинулось на пол, начался пожар.

25 октября 2023 г. уголовное дело поступило в суд. Процесс завершился 28 декабря обвинительным приговором.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, по совокупности преступлений мужчине назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в силу. На него поступила жалоба, которая изучается.

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