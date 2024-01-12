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Суды Происшествия

Фигурантка "дела зайцев" со связями в военкомате не смогла оспорить приговор

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 января, в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба осужденной за мошенничество 52-летней самарчанки Ирины Семенычевой. Приговор Октябрьского райсуда в части наказания оставлен без изменения.

Напомним, Семенычева была признана виновной в двух эпизодах мошенничества по "делу зайцев", хотя первоначально уголовное дело был возбуждено по статье "Посредничество в передачи взятки".

Изначально все выглядело так, что, будто бы имея высокопоставленные знакомства в областном комиссариате, она брала деньги за организацию освобождения от призыва на службу в армию. Среди доказательств была переписка из чата "Зайцы", в одном из мессенджеров, где Семенычева обменивалась личными данными молодых людей призывного и мобилизационного возраста с бывшим замом облвоенкома Ильхамом Хусаиновым. Однако защите на этапе следствия удалось отбиться от части обвинений и добиться переквалификации дела. 

В конце сентября 2023 года, учитывая ее раскаяние и прочие смягчающие обстоятельства, женщину приговорили к полутора годам реального лишения свободы. Защита подала жалобу, посчитав наказание чрезмерно суровым, дескать имеются основания обойтись условным сроком.

На данный момент Семенычева находится в следственном изоляторе в ожидании вступления приговора в законную силу, и до отбытия всего срока ей остается отсидеть в местах лишения свободы всего полтора месяца.

"Из следственного изолятора моя подзащитная не может даже обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении", — сетовал адвокат Семенычевой.

На судебном заседании перед членами апелляционной коллегии осужденная сквозь слезы просила снизить ей наказания всего на месяц, так как у нее на свободе осталась несовершеннолетняя внучка, находящаяся на ее иждивении. Но суд не нашел основания смягчить и без того не особо жесткий приговор.

Дело Хусаинова, обвиненного в посредничестве во взяточничестве, рассматривается в Октябрьском районном суде.

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