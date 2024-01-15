Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор о нападении на главу Росимущества области Кинжабаева

Шестой кассационный суд рассмотрит жалобы адвокатов осужденных по громкому уголовному делу о заказных нападениях на людей. Заседание назначили на 8 февраля.

Напомним, фигурантами уголовного дела являются девять человек: Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

На Айвара Кинжабаева, на тот момент занимавшего должность и.о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

По версии следствия, в 2016 г. двое судимых за бандитизм и убийство мужчин создали ОПГ, в которую вовлекли еще семерых. Три года они по заказам (заказчиков следствие не установило) совершили 13 нападений. От действий злоумышленников пострадали 11 жителей области, большинство из которых получили травмы различной степени тяжести.

11 августа 2022 г. Красноглинский районный суд приговорил Филимошина к 13 годам лишения свободы; Грака - к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева - к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина - к пяти с половиной, Павла Немова - к восьми годам.

Адвокаты с позицией гособвинения и решением суда не соглашались и даже заявляли, якобы дело могли сфальсифицировать. Но с версией правоохранителей и решением суда первой инстанции уже согласился и Самарский областной суд. Теперь дело за кассационной инстанцией.

Интересно, что параллельно СМИ сообщили о подаче жалобы на самого Кинжабаева экс-сотрудницей самарского ТУ Росимущества Алией Ишмуратовой. Ее задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").