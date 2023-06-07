Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

В среду, 7 июня, Самарский областной суд оставил без изменения по существу приговор Красноярского райсуда по уголовному делу о нападении на Айвара Кинжабаева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в правоохранительных органах.

Напомним, фигурантами уголовного дела являются девять человек: Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

На Кинжабаева, на тот момент занимавшего должность и. о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

По версии следствия, в 2016 г. двое судимых за бандитизм и убийство мужчин создали ОПГ, в которую вовлекли еще семеро. Три года они по заказам (заказчиков следствие не установило) совершили 13 нападений. От действий злоумышленников пострадали 11 жителей области, большинство из которых получили травмы различной степени тяжести.

11 августа 2022 г. Красноглинский районный суд приговорил Филимошина к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам.

7 июня 2023 г. Самарский областной суд закончил рассматривать апелляционное представление.

"Прокурор просил отказать в удовлетворении жалоб. Апелляционная инстанция согласилась с его мнением, посчитав доводы осужденных и их защитников не обоснованными. Приговор вступил в законную силу", — сообщили в прокуратуре Самарской области.