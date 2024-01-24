Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча победителей и участников всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор". Это председатели и активисты советов МКД, ТСЖ Самары, Новокуйбышевска, Отрадного, Тольятти, Кинель-Черкасс.

Разговор состоялся в лучших традициях добрососедства — за чаепитием. Инициативные жители-активисты приехали в Штаб общественной поддержки, чтобы обсудить итоги конкурса, обменяться опытом и получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами.

Председатель ТСЖ дома № 40 по улице Новокомсомольская Ольга Васильева рассказала, что в 2023 году активные жители МКД вышли в лидеры регионального этапа конкурса сразу в трёх номинациях. Кстати, по итогам 2022 года этот дом назвали самым дружным в Самарской области.

"На общественной жизни в доме многое держится. Жильцы не только становятся дружнее, они учатся азам управления, лучше начинают понимать эти процессы. Сегодня было очень много вопросов. И надо признаться — в таком неформальной обстановке обмениваться мнениями проще, люди не стесняются задавать самые разные вопросы, связанные с ведением сложного хозяйства большого дома", — поделилась своим мнением Ольга Васильева.

Участники встречи также озвучили несколько предложений, которые на их взгляд упростили бы подачу заявок и процедуру голосования в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор", который реализуется в рамках мобилизационного партийного проекта (МПП) "Школа грамотного потребителя" под патронажем "Единой России". Конкурсу уже два года, и за это время возросла не только его популярность, но и число желающих принять в нем участие.

"Этот конкурс выявляет лучшие практики грамотного хозяйствования, его цель — сделать жизнь собственников в доме комфортной. И мы такие практики активно тиражируем, в том числе и в Штабе общественной поддержки, где есть самое главное для таких встреч: возможность пообщаться в неформальной, доверительной обстановке, без официоза. Все предложения от жителей-участников по организации работы конкурса, которые прозвучали сегодня, мы обязательно доведём до его организаторов, — отметила руководитель направления "Чат подъезда" МПП "Жители МКД", заместитель координатора федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" в Самарской области Мария Крюкова.

Напомним, что в 2023 году советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья из Самарской области подали на конкурс "Лучший Дом. Лучший Двор", проводимый партией "Единая Россия", 354 заявки по четырём номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом". Наибольшую конкуренцию организаторы отметили в номинациях "Лучший двор" и "Самый дружный дом".