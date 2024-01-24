16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами Прокуроры Самары выявили свыше 100 нарушений законодательства при организации уборки снега Стало известно, кто займется содержанием общественных туалетов в Самаре в 2024 году За минувшие сутки с улиц Самары вывезено 5395 тонн снега В Жигулевске восстановили отопление после коммунального ЧП

ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча победителей и участников всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор". Это председатели и активисты советов МКД, ТСЖ Самары, Новокуйбышевска, Отрадного, Тольятти, Кинель-Черкасс.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Разговор состоялся в лучших традициях добрососедства — за чаепитием. Инициативные жители-активисты приехали в Штаб общественной поддержки, чтобы обсудить итоги конкурса, обменяться опытом и получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами.

Председатель ТСЖ дома № 40 по улице Новокомсомольская Ольга Васильева рассказала, что в 2023 году активные жители МКД вышли в лидеры регионального этапа конкурса сразу в трёх номинациях. Кстати, по итогам 2022 года этот дом назвали самым дружным в Самарской области.

"На общественной жизни в доме многое держится. Жильцы не только становятся дружнее, они учатся азам управления, лучше начинают понимать эти процессы. Сегодня было очень много вопросов. И надо признаться — в таком неформальной обстановке обмениваться мнениями проще, люди не стесняются задавать самые разные вопросы, связанные с ведением сложного хозяйства большого дома", — поделилась своим мнением Ольга Васильева.

Участники встречи также озвучили несколько предложений, которые на их взгляд упростили бы подачу заявок и процедуру голосования в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор", который реализуется в рамках мобилизационного партийного проекта (МПП) "Школа грамотного потребителя" под патронажем "Единой России". Конкурсу уже два года, и за это время возросла не только его популярность, но и число желающих принять в нем участие.

"Этот конкурс выявляет лучшие практики грамотного хозяйствования, его цель — сделать жизнь собственников в доме комфортной. И мы такие практики активно тиражируем, в том числе и в Штабе общественной поддержки, где есть самое главное для таких встреч: возможность пообщаться в неформальной, доверительной обстановке, без официоза. Все предложения от жителей-участников по организации работы конкурса, которые прозвучали сегодня, мы обязательно доведём до его организаторов, — отметила руководитель направления "Чат подъезда" МПП "Жители МКД", заместитель координатора федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" в Самарской области Мария Крюкова.

Напомним, что в 2023 году советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья из Самарской области подали на конкурс "Лучший Дом. Лучший Двор", проводимый партией "Единая Россия", 354 заявки по четырём номинациям: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом". Наибольшую конкуренцию организаторы отметили в номинациях "Лучший двор" и "Самый дружный дом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4