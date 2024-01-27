В Самару доставили огонь Всероссийского семейного очага, зажженного на форуме "Родные — Любимые"

Самарская область получила огонь Всероссийского семейного очага, зажженного на международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума "Родные — Любимые", где президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Семейный огонь доставили в областную столицу Кирилл и Екатерина Казаковы.

Семье Казаковых — два месяца, в День Самарской области на выставке "Россия" самарская пара заключила брак, "космическая" церемония состоялась на ВДНХ и стала запоминающимся событием не только для самих молодоженов, но и для гостей выставки. С важным событием Казаковых поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, космонавты Олег Кононенко, Олег Артемьев и Елена Серова. 23 января Казаковы приняли участие в торжественном открытии Года семьи на Всероссийском семейном форуме "Родные — любимые"

"Для нас было огромной честью и ответственностью принимать участие в выставке "Россия", в форуме "Родные — Любимые", в открытии Года семьи, объявленного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, забрать семейный очаг и доставить его на нашу малую родину", — сказал Кирилл Казаков.

"Это красивая церемония, и форум, в котором мы приняли участие, направлен на укрепление семейных ценностей. Я считаю, сегодня это очень важно. На форуме было очень много многодетных семей и совсем еще молодых семей. Такие мероприятия позволяют понять, что как важно и нужно держаться друг друга, уметь слушать и слышать друг друга", — добавила Екатерина Казакова.

Огонь Всероссийского семейного очага разместили во Дворце бракосочетаний в Самаре, где родились тысячи счастливых семей. 27 января не стало исключением: пары из Самары и Самарской области решили скрепить свой союз узами брака. Они стали свидетелями церемонии передачи огня.

"Семейный очаг — это дети, это любовь к родителям, это крепкие традиции, уют и тепло. Все самое светлое и доброе в нашей жизни связано с семей, все начинается с семьи, и я думаю, это очень правильное решение президента объявить этот год Годом семьи, — поделились молодожены Михаил и Юлия Малеевы. — И конечно, мы не ожидали, что будем присутствовать при передаче Всероссийского семейного огня. Очень приятно и здорово!"

Огонь для Всероссийского семейного очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. Его доставила на выставку семья Терентьевых — Михаил и Екатерина в браке уже 25 лет и воспитывают шестерых детей. Они передали огонь семейной паре Кузнецовых из Крыма, которым выпала честь зажечь главный очаг страны. Кузнецовы недавно отметили Рубиновую свадьбу, 40 лет.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.