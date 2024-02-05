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Власть и политика

Владимир Гутенев: "Благодаря своевременным решениям президента мы сделаем новый рывок в развитии"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы, председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал о результатах работы по достижению технологического суверенитета России.

Он подчеркнул, что в условиях новых вызовов и угроз президент РФ Владимир Путин определил технологический суверенитет как единственно возможный и необходимый путь развития нашей страны.

"Взятый курс затрагивает ключевые для государства отрасли, которые оказались в эпицентре масштабного санкционного давления. Сегодня перед нами стоит цель не только достичь технологической независимости во всех основных отраслях, но и перейти к технологическому лидерству. К началу 2024 года Россия уже смогла решить часть задач в импортозамещении по ключевым направлениям", — отметил Владимир Гутенев.

В области авиационного двигателестроения локализация достигла 90%, в области транспорта и машиностроения 80%, в сфере автомобильного транспорта — 65-70%.

"Все это стало возможно благодаря своевременным решениям Владимира Владимировича Путина, эффективным действиям правительства России, пересмотру стратегий промышленных компаний. В бюджете на 2024–2026 года были выделены 9 млрд рублей на 80% компенсацию разработок проектно-конструкторской документации. Данная помощь станет хорошим подспорьем для создания инновационных продуктов", — рассказал депутат Государственной думы в своем телеграм-канале.

Владимир Гутенев также добавил, что "следуя курсу президента, мы сделаем новый рывок в развитии, нам это по силам".

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