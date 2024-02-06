Самарец решил подработать наркокурьером и получил 10 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. самарец через интернет нашел работу закладчиком. Он должен был получать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать их на более мелкие и раскладывать по тайникам в городе. Так, ноября 2022 г. по май 2023 г. мужчина приобрел более 866 г наркотиков и часть из них разложил в пять тайников, а оставшееся хранил, чтобы сбыть позже. В квартире обвиняемого правоохранители нашли еще 12 г наркотика, который мужчина хранил для себя.

Суд назначил самарцу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.