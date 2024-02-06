Самарец решил подработать наркокурьером и получил 10 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. самарец через интернет нашел работу закладчиком. Он должен был получать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать их на более мелкие и раскладывать по тайникам в городе. Так, ноября 2022 г. по май 2023 г. мужчина приобрел более 866 г наркотиков и часть из них разложил в пять тайников, а оставшееся хранил, чтобы сбыть позже. В квартире обвиняемого правоохранители нашли еще 12 г наркотика, который мужчина хранил для себя.
Суд назначил самарцу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!