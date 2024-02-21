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Преступления Происшествия

Под Самарой двух косуль застрелили из арбалета

КРАСНЫЙ ЯР. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 16 февраля, в Красноярском районе в одном из охотхозяйств из арбалета были незаконно застрелены две косули. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Факт браконьерства был выявлен должностным лицом департамента при непосредственном участии производственных охотничьих инспекторов охотпользователя. Информация была передана в дежурную часть полиции.

"По результатам осмотра сотрудниками полиции изъят арбалет, незаконно добытая продукция охоты, а также предметы и объекты, имеющие отношение к делу. Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка", - сообщает ведомство. При этом не уточняется задержан ли предполагаемый браконьер.

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