Под Самарой двух косуль застрелили из арбалета

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В минувшую пятницу, 16 февраля, в Красноярском районе в одном из охотхозяйств из арбалета были незаконно застрелены две косули. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.