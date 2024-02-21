Под Самарой двух косуль застрелили из арбалета

В минувшую пятницу, 16 февраля, в Красноярском районе в одном из охотхозяйств из арбалета были незаконно застрелены две косули. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.
Факт браконьерства был выявлен должностным лицом департамента при непосредственном участии производственных охотничьих инспекторов охотпользователя. Информация была передана в дежурную часть полиции.
"По результатам осмотра сотрудниками полиции изъят арбалет, незаконно добытая продукция охоты, а также предметы и объекты, имеющие отношение к делу. Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка", - сообщает ведомство. При этом не уточняется задержан ли предполагаемый браконьер.
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..