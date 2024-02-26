"Поволжскому маньяку" обвинение запросило пожизненный срок

В понедельник, 26 февраля, в Верховном суде Республики Татарстан начались прения по уголовному делу о нападениях на женщин в Поволжье, на которых представитель государственного обвинения Линара Чуркина просила назначить пожизненный срок лишения свободы подсудимому жителю Казани Радику Тагирову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.





Мужчину обвиняют более чем в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более чем в 30 разбойных нападениях на пожилых женщин.

22 сентября 2022 года по окончании расследования, которое велось в Главном следственном управлении СК России, пресс-служба ведомства сообщила, что указанные в уголовном деле преступления были совершены с марта 2011 г. по октябрь 2012 г. в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

"По версии следствия, Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, представляясь работником коммунальной службы, обманом проникал в их квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал их и душил, после чего обыскивал жилье и похищал найденные деньги", - рассказали в Следственном комитете РФ.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более чем 5 тыс. экспертных исследований. В декабре 2020 г. в результате взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России подозреваемый был определен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.

Также следствием было установлено, что Радик Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

По окончании расследования ему было предъявлено обвинение в совершении более чем 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин (пп. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.3, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

28 сентября 2022 г. данное уголовное дело поступило в Верховный суд Республики Татарстан и 3 октября было передано для рассмотрения судье Ильфиру Салихову.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного суда Республики Татарстан, сегодня, 26 февраля, на процессе начались судебные прения, в которых представитель республиканской прокуратуры Линара Чуркина просила суд признать подсудимого виновным.

"От действий Тагирова оборвалась жизнь 31 пожилой женщины, еще трое чудом выжили", - процитировали отрывок из ее речи в пресс-службе суда. Гособвинитель просила назначить Тагирову пожизненный срок лишения свободы.

Также в пресс-службе суда подчеркнули, что представитель государственного обвинения просила суд удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда. И просила признать смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого двух малолетних детей, а отягчающим - опасный рецидив.

На сегодняшнем заседании прения сторон закончены не были. В суде корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что на следующем заседании, которое назначено на 4 марта, продолжатся прения сторон и будет предоставлено слово защитнику подсудимого.

Напомним, ранее в СУ СК РФ по Самарской области сообщали, что на счету маньяка - не менее двух жертв в Самаре. За информацию о преступнике даже объявляли вознаграждение.