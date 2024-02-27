Ревнивец из Тольятти поедет в колонию за убийство бывшей жены

В Тольятти суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2022 г. около пивного магазина на бульваре Космонавтов тольяттинец выяснял отношения с экс-супругой. Конфликт возник из ревности. В итоге фигурант жестоко избил женщину, а также ударил кухонным ножом в поясницу. Через сутки пострадавшая скончалась.
Мужчине назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!