Ревнивец из Тольятти поедет в колонию за убийство бывшей жены

В Тольятти суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2022 г. около пивного магазина на бульваре Космонавтов тольяттинец выяснял отношения с экс-супругой. Конфликт возник из ревности. В итоге фигурант жестоко избил женщину, а также ударил кухонным ножом в поясницу. Через сутки пострадавшая скончалась.

Мужчине назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.