Обманутого дольщика из Самары обвиняют в попытке перехитрить минстрой

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение 71-летнему местному жителю по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

По версии следствия, мужчина был дольщиком проблемного объекта. Он обратился в региональное министерство строительства Самарской области и попал в реестр пострадавших участников долевого строительства. В декабре 2021 г. самарцу выплатили компенсацию 3,9 млн рублей. При этом он переуступил право требования на недвижимость министерству.

В начале 2022 г. мужчина вновь подал заявление на возмещение по договору на строительство подземного гаража и получил 665 тыс. рублей. При этом он не сообщил, что уже получил деньги за квартиру.

Дело в том, что после переуступки требований министерству никаких выплат более самарец получить не мог. Прокуратура посчитала, что мужчина, подавая документы во второй раз, сознательно умолчал о полученных ранее деньгах.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.