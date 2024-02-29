Отделение СФР по Самарской области напоминает работодателям о необходимости подтверждения основного вида экономической деятельности

Отделение Социального фонда России по Самарской области напоминает, что ежегодно до 15 апреля все работодатели должны подтверждать основной вид экономической деятельности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По состоянию на 2024 год на учете в региональном Отделении СФР находится более 72 тысяч страхователей, которые должны подтвердить основной вид экономической деятельности.
Данная процедура позволит определить, какой класс профессионального риска и тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование будет установлен организации на текущий год.
"Исключение составляют физические лица, которым подтверждение основного вида экономической деятельности не требуется. ОВЭД для таких страхователей соответствует основному виду деятельности, указанному в ЕГРИП", — уточнила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Чтобы подтвердить основной вид экономической деятельности, страхователям необходимо представить в региональное Отделение СФР следующие документы:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей-субъектов малого предпринимательства).
В случае, если страхователи не представят указанные документы в территориальный орган СФР, их деятельность будет отнесена к виду экономической деятельности с наиболее высоким классом профессионального риска, указанному в ЕГРЮЛ.
Подать документы можно лично в клиентских службах Отделения СФР или же направить их в электронной форме через портал Госуслуг, а также личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда России.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.