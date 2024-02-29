Нацпроект "Производительность труда" может охватить около 12 тыс. предприятий при продлении

Президент России Владимир Путин во время послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.

По итогам 2023 г. Самарская область оказалась в группе лидеров национального проекта "Производительность труда", разделив второе место с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областями.

"С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо - дефицита кадров для нас критически важно кардинально повысить производительность труда", - заявил президент. Владимир Путин отметил важность внедрения технологий бережливого производства, цифровых решений, роботизации промышленности.

"Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенций, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, добавлю, все учреждения социальной сферы необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая огромная и очень важная работа", - заявил президент.

В Самарской области такими проектами седьмой год занимается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Его команда помогает улучшить бизнес-процессы и повысить производительность труда на предприятиях и обрабатывающей промышленности, компаниях сферы услуг и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта при помощи инструментов бережливого производства.

Задача нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, - создать современную производственную культуру. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. В среднем реализация проекта на предприятии позволяет на треть сократить время протекания процессов и повысить выработку на 45%. Всего в нацпроекте участвует более 5,8 тыс. предприятий.

Сейчас более чем 170 предприятий региона повышают производительность с помощью нацпроекта. Пять из них стали участниками в 2024 году, семь компаний планируют ими стать, что говорит о заинтересованности самарского бизнеса в улучшениях на производстве.

Глава области Дмитрий Азаров и правительство региона уделяют большое внимание реализации национального проекта "Производительность труда" как одному из ключевых факторов развития губернии и благосостояния его жителей в целом.

"Национальный проект "Производительность труда" показал себя эффективной бюджетной инвестицией и становится все более макроэкономически значимым. Благодаря его поддержке более чем 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Еще 1800 предприятий прямо сейчас внедряют технологии бережливого производства и создают современную производственную систему. Нацпроект помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За шесть лет он снизит потребность экономики в кадрах на 130 тыс. человек. По нашим расчетам, если нацпроект продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году. Будет охвачено порядка 12 тыс. предприятий базовых несырьевых отраслей", - сообщил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов.