16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Масштабный план действий и постановка стратегических задач на будущее: волонтеры и общественники прокомментировали послание президента "Озвученные решения дадут новый мощный стимул развитию культуры": деятели культуры Самарской области прокомментировали послание президента Самарские герои СВО приняли участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию Нацпроект "Производительность труда" может охватить около 12 тыс. предприятий при продлении Виктор Сойфер: Общественная палата готова к решению поставленных президентом задач

Власть и политика

Нацпроект "Производительность труда" может охватить около 12 тыс. предприятий при продлении

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин во время послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.

По итогам 2023 г. Самарская область оказалась в группе лидеров национального проекта "Производительность труда", разделив второе место с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областями.

"С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо - дефицита кадров для нас критически важно кардинально повысить производительность труда", - заявил президент. Владимир Путин отметил важность внедрения технологий бережливого производства, цифровых решений, роботизации промышленности.

"Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенций, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, добавлю, все учреждения социальной сферы необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая огромная и очень важная работа", - заявил президент.

В Самарской области такими проектами седьмой год занимается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Его команда помогает улучшить бизнес-процессы и повысить производительность труда на предприятиях и обрабатывающей промышленности, компаниях сферы услуг и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта при помощи инструментов бережливого производства.

Задача нацпроекта "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, - создать современную производственную культуру. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. В среднем реализация проекта на предприятии позволяет на треть сократить время протекания процессов и повысить выработку на 45%. Всего в нацпроекте участвует более 5,8 тыс. предприятий.

Сейчас более чем 170 предприятий региона повышают производительность с помощью нацпроекта. Пять из них стали участниками в 2024 году, семь компаний планируют ими стать, что говорит о заинтересованности самарского бизнеса в улучшениях на производстве.

Глава области Дмитрий Азаров и правительство региона уделяют большое внимание реализации национального проекта "Производительность труда" как одному из ключевых факторов развития губернии и благосостояния его жителей в целом.

"Национальный проект "Производительность труда" показал себя эффективной бюджетной инвестицией и становится все более макроэкономически значимым. Благодаря его поддержке более чем 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Еще 1800 предприятий прямо сейчас внедряют технологии бережливого производства и создают современную производственную систему. Нацпроект помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За шесть лет он снизит потребность экономики в кадрах на 130 тыс. человек. По нашим расчетам, если нацпроект продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году. Будет охвачено порядка 12 тыс. предприятий базовых несырьевых отраслей", - сообщил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3