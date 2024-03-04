Вышли на лед: депутаты оценили состояние зимних спортивных объектов в Самаре

Как в областной столице оборудовали и содержат зимние спортивные объекты? Насколько они популярны и каких не хватает? 29 февраля это выясняли депутаты думы Самары.

Они посетили четыре объекта. Первый — спортивная площадка с катком при школе № 43 в Промышленном районе.

"Создавать подобные объекты в городе удается благодаря областной программе "Развитие физической культуры и спорта" и софинансированию из городского бюджета, — отметил председатель думы Алексей Дегтев. — В прошлом году на таких условиях построили четыре площадки, в том числе эту".

По итогам подобных инспекций уже решили оснастить три объекта теплыми раздевалками. Это касается площадок при школах № 64, 87 и 174.

"Наши предложения прошлых лет были учтены. Появились новые заливочные машины для катков, с каждым годом растет площадь ледового покрытия, в том числе и в образовательных организациях", — сказал председатель думского комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.

Вторая точка маршрута — парк имени Юрия Гагарина. Там расположен крупнейший в городе муниципальный каток. Как сообщил директор учреждения "Парки Самары" Константин Уланов, площадь ледового покрытия составляет 10 тысяч кв. м.

"Муниципальные катки организованы в четырех парках города — "Дружбе", Победы, имени Гагарина и 50-летия Октября. В двух последних, кроме коньков, в прокат выдают и лыжи", — рассказал Уланов.

По его словам, в ближайшей перспективе в этот перечень войдут парки "Молодежный" и "Воронежские озера", где тоже собирается много любителей лыж.

Далее депутаты посетили сквер Фадеева и школу № 58 в Октябрьском районе. Дегтев резюмировал, что в Самаре выстроена системная работа по организации зимнего спортивного досуга: "У нас есть вопросы, которые касаются ценообразования на прокат и заточку коньков. Депутаты будут рекомендовать пересмотреть эти тарифы в сторону снижения".

Более подробный материал читайте в газете "Волжская коммуна" (12+) в среду, 6 марта.