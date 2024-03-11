В дни голосования на каждом избирательном участке Самарской области будут находиться наблюдатели

Избирательные участки — их в регионе 1767, 16 из которых временные, — полностью готовы к выборам. Все помещения неоднократно проверяют на безопасность: противопожарную и антитеррористическую. Каждый участок брендирован и оборудован технологически, часть помещений отремонтировали. О готовности к выборам рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

"Можно констатировать со 100%-ой уверенностью, что все участковые комиссии у нас готовы приступить к основной своей деятельности по организации процесса голосования, — отметил Вадим Михеев. — Как только наступит первый день голосования, участки встретят наших уважаемых избирателей во всеоружии".

По словам руководителя регионального избиркома, 954 помещения оборудованы средствами видеонаблюдения. На каждом участке установлены по две камеры, поскольку в обзор должны обязательно попадать определенные объекты: ящики для голосования, сейфы для хранения документации и другие. На каждом избирательном участке назначены операторы видеонаблюдения, которые будут следить за ракурсами и обеспечивать работоспособность камер.

На всех остальных участках будет применяться система видеофиксации. В случае нарушений или сомнений всегда можно взять видеозапись и оценить, что произошло на участке.

Помимо камер, следить за ходом голосования будут наблюдатели — всего подготовлено более 5 тыс. только общественных наблюдателей. Также будут наблюдатели от зарегистрированных кандидатов.

"Общественная палата подготовила порядка 5 тыс. наблюдателей, — говорит Вадим Михеев. — Причем они прошли достаточно серьезную подготовку. Они получили знания на уровне членов УИК. На каждый избирательный участок они будут направлены. В течение всех трех дней целая армия общественников будет наблюдать за выборами".

Напомним, выборы Президента будут проходить в течение трех дней — 15,16,17 марта.