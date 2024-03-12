Губернатор Самарской области поблагодарил династию энергетиков "Т Плюс"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил благодарственными письмами сотрудников Сызранской ТЭЦ (ПАО "Т Плюс") из династии Кривенко-Бурьяновых. Чествование энергетиков прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
Общий трудовой стаж династии составляет 246 лет. Начало трудовой династии положил Ефрем Никифорович Кривенко в 1953 году. Четыре поколения и двенадцать членов семьи внесли свой вклад в энергетику города. В 2018 году семья Кривенко-Бурьяновых была занесена в Книгу Почета "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань".
В настоящее время на Сызранской ТЭЦ трудятся четыре представителя трудовой династии, которые продолжают семейные традиции: мастер по ремонту оборудования Игорь Бурьянов, начальник смены электростанции Иван Бурьянов, кладовщик электрического цеха Светлана Хрипунова и электрослесарь Артем Бурьянов. Все они отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона и содействие возрождению, сохранению и развитию семейных трудовых традиций.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!