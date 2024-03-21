Расследование дела о травмировании самарцев при сходе снега с крыши взял на контроль Александр Бастрыкин

Главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка и женщины в результате схода снега с крыши здания в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, самарские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным следствия, 19 марта текущего года произошел сход снега с крыши дома, расположенного по улице Победы в Промышленном районе города Самары, в результате которого пострадали 4-летний ребенок и женщина. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела", — сообщили в ведомстве.