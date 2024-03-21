Расследование дела о травмировании самарцев при сходе снега с крыши взял на контроль Александр Бастрыкин

Главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка и женщины в результате схода снега с крыши здания в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, самарские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По данным следствия, 19 марта текущего года произошел сход снега с крыши дома, расположенного по улице Победы в Промышленном районе города Самары, в результате которого пострадали 4-летний ребенок и женщина. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. доложить о ходе расследования уголовного дела", — сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки