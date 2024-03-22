В Самаре будут судить мошенников, придумавших аферу со смартфонами

В Советский районный суд Самары передано уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе следствия установлено, что с 2021 г. мужчины приобретали сотовые телефоны, срок действия гарантий которых не истек, и не имеющих производственных недостатков. Затем с помощью определенных манипуляций выводился из строя один из компонентов исправного смартфона или заменялся на технически неисправную деталь. Один из участников группы, будучи экспертом по проведению товароведческой экспертизы, проводил исследования по заранее выведенным из строя устройствам и выдавал заключение об их неисправности. После этого приятели подготавливали пакет документов, в том числе доверенность и досудебную претензию о возврате денежных средств за технически сложный товар, и направляли в компанию, в которой мобильное устройство приобреталось ранее. Полученные в результате реализации данной схемы от продавцов смартфонов денежные средства участники группы распределяли между собой. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 700 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции изъяли документы, в том числе кассовые чеки и досудебные претензии, более 100 сотовых телефонов и их комплектующих, компьютерная техника, а также наложен арест на недвижимое имущество старшего из мужчин.

Ранее не судимому жителю Самары 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а также ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его ранее не судимый 36-летний знакомый обвиняется в совершении 10 эпизодов преступлений по ч. ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а также ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).